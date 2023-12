Israëlische man maakt terroristen onschadelijk en wordt vervolgens door Israëlische militairen geëxecuteerd Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 552 keer bekeken • bewaren

Een Israëlische oud-politieagent die op 30 november de twee Palestijnse terroristen doodde nadat die het vuur openden bij een bushalte in Jeruzalem, is vervolgens door Israëlische militairen in koelen bloede geëxecuteerd. De militairen zagen Yuval Castleman aan voor een van de aanslagplegers, ook nadat hij hen in het Hebreeuws kenbaar maakte wie hij was. Vrienden en familieleden van Castleman kwamen maandag samen voor een herdenking. Ze zijn woedend op het leger.

Afgelopen 30 november richtten twee Palestijnse mannen een bloedbad aan in de hoofdstad van Israël. Op bewakingsbeelden is te zien hoe voor de bushalte een auto stopt, waarna twee mannen uitstappen en het vuur openen op burgers op straat. De daders, twee broers van 30 en 38 jaar oud, zijn Hamas-strijders die al eerder wegens terroristische activiteiten vastgezeten hebben. Bij de aanslag in Jeruzalem komen uiteindelijk drie mensen om het leven en raken meerdere mensen gewond.

Op het moment van de aanslag komt Castleman langsrijden. Hij aarzelt niet, trekt zijn wapen en schiet op de twee broers. Castleman weet ze allebei te doden. Twee Israëlische militairen die als eerste ter plaatse zijn, richten vervolgens hun wapens op Castleman. De oud-agent beseft dat hij voor terrorist kan worden aangezien, dus hij werpt zijn wapen weg, laat zich op zijn knieën vallen en opent zijn jas om te laten zien dat hij niets bij zich draagt. Als de militairen voor hem staan, hun wapens nog steeds op hem gericht, zegt hij in het Hebreeuws wie hij is. Ook gooit hij zijn portemonnee naar de militairen toe met daarin zijn identiteitsbewijs. Daarop wordt Castleman, op zijn knieën en met zijn handen omhoog, alsnog door een van de militairen geliquideerd.

Castlemans vriend en oud-collega bij de politie Guy Itzkovich zegt dat de soldaat die zijn vriend neerschoot verschillende protocollen heeft overtreden. “Er zijn bepaalde dingen die je niet mag doen, zelfs als Yuval een terrorist was. Volgens de protocollen hadden ze hem moeten arresteren. Hij had nooit doodgeschoten mogen worden.”

Het Israëlische leger IDF liet in eerste instantie weten de dood van Castleman niet verder te onderzoeken. De afgelopen dagen heeft de dood van Castleman tot grote ophef in het land geleid, waardoor het IDF op die beslissing is teruggekomen. De manier waarop Castleman is gedood, laat vooral ook zien hoe Israëlische militairen omgaan met Palestijnen. “IDF heeft duidelijke instructies wanneer iemand mag schieten. Wanneer iemand zijn handen omhoog steekt, mag er niet geschoten worden," aldus een woordvoerder van het IDF. Dat protocol wordt in het geval van Palestijnen regelmatig niet nageleefd. Tot een onderzoek door het leger komt het vervolgens zelden, tot een veroordeling tot op de dag van vandaag nooit.