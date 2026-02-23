Israëlische kolonisten vallen tijdens ramadan moskee aan op Westelijke Jordaanoever

Israëlische kolonisten hebben de Abu Bakr Al-Siddiq-moskee aangevallen, ten zuidwesten van Nablus. Ze stichtten brand en spoten racistische teksten op de muren, meldt Middle East Eye.
Het vuur verwoestte de poorten en de buitenkant van de moskee, maar buurtbewoners slaagden erin om het vuur te blussen voor ook het interieur kon worden verzwolgen door de vlammen.
De aanval vond plaats tijdens ramadan, de heilige vastenmaand. Het is bepaald niet de eerste keer dat Israëlische kolonisten het hebben voorzien op moskeeën. Volgens de Palestijnse Autoriteit vonden er vorig jaar 45 aanvallen plaats op gebedshuizen.
Extremistische kolonisten voeren dagelijks aanvallen uit op de Palestijnse bevolking. De agressie heeft nauwelijks gevolgen. De kolonisten worden vrijwel niet vervolgd of veroordeeld.
actueel, kolonisten, racisme, westelijke jordaanoever, palestina, ramadan
