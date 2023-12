Israëlische kolonisten op de West-Bank steeds gewelddadiger tegen Palestijnse inwoners

12 dec. 2023 - 14:42

Probleem is: Er zijn nogal wat kolonisten met Amerikaans paspoort, en die kunnen zo binnenwandelen. Dus veel doet een "je krijgt geen visa!" wetje niet. Ze hebben ook al toegegeven dat ze hierna met Egypte en Jordanië beginnen. Dat zeggen ze namelijk al decennia. Het hele "from the river to the sea" komt eigenlijk bij de kolonisten weg, en daar bedoelen ze van de Eufraat tot de Middellandse zee mee. Tot aan de Nijl toe. Deze mensen zijn gestoord. https://en.wikipedia.org/wiki/From_the_river_to_the_sea#History_of_the_phrase