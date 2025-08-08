Israëlische kolonisten bekogelden Nederlandse diplomaten, ministerie hield ‘incident’ onder de pet Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 292 keer bekeken • bewaren

Zo’n veertig Israëlische kolonisten hebben op 30 juli de dienstauto van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in de Palestijnse gebieden bekogeld. De auto was herkenbaar aan een diplomatiek nummerbord. Het ministerie van Buitenlandse Zaken besloot het incident niet openbaar te maken. Rusland trok wel aan de bel, omdat er ook Russische diplomaten werden bekogeld door de kolonisten, schrijft NRC.

De kolonisten sloegen eind juli aan het rellen nadat een veertienjarige kolonist gewond was geraakt door toedoen van een Israëlische militair. Diplomaten hebben op de Westelijke Jordaanoever vaker te maken met gewelddadigheden.

“In mei werd nog een groep diplomaten beschoten door het Israëlische leger bij een bezoek aan een vluchtelingenkamp op de Westelijke Jordaanoever. Het leger begon te schieten omdat de groep diplomaten, onder wie een Nederlandse vertegenwoordiger, van de „goedgekeurde route” zou zijn afgeweken. Achteraf verklaarde het leger het „ongemak” te „betreuren”.”