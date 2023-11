Israëlische inlichtingendienst kreeg waarschuwing over Hamas-aanval maar deed die af als verzinsel Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 311 keer bekeken • bewaren

De Israëlische inlichtingendiensten waren tot in detail op de hoogte van de plannen van Hamas om Israël binnen te vallen. Dat blijkt uit geheime documenten in bezit van Israëlische media. Een hoge militaire inlichtingenofficier kreeg de informatie over de op handen zijnde aanval, maar deed die af als slechts “een denkbeeldig scenario”.

Langs de grens met Gaza zijn soldaten gepositioneerd, hoofdzakelijk vrouwen, met als enige taak de activiteit langs het grenshek te monitoren en analyseren. Zogenoemde spotters. Al weken voor de Hamas-aanval op 7 oktober, maakten zij melding van de voorbereidingen voor de aanval. Zo had Hamas een Israëlische kibboets tot in detail nagebouwd en werd geoefend met het bestormen ervan. De Hamas-strijders gingen daarbij zo ver dat na de bestorming de Palestijnse vlag boven de kibboets werd geheven.

Ook blijkt uit de waarschuwingen dat Hamas trainde op het bestormen van het hekwerk, het opblazen van Israëlische doelwitten en het ontvoeren van gijzelaars. De spotters schreven in hun memo dat alles erop wees dat een aanval door Hamas op handen was. De belangrijkste aanwijzing zou zijn dat een hooggeplaatste Hamas-officier toezicht hield op de voorbereidingen.

De inlichtingendiensten schoven het memo opzij omdat het als ongeloofwaardig werd gezien. Er werd geen verdere actie ondernomen en er werd geen extra toezicht ingesteld. Op 7 oktober konden de Hamas-strijders uiteindelijk moeiteloos door het hekwerk breken en urenlang dood en verderf zaaien in de kibboetsen in het grensgebied, voordat het leger ter plaatse was. De aanvallen werden op exact dezelfde manier uitgevoerd als door de spotters weken eerder was omschreven. Uiteindelijk werden ongeveer 1.200 Israëli’s gedood door Hamas.

De aanval wordt gezien als het grootste falen van de Israëlische inlichtingendiensten sinds Egypte en Syrië in 1973 een verrassingsaanval lanceerden op Jom Kipoer, de heiligste dag binnen het jodendom. Het Israëlische leger wil niet inhoudelijk ingaan op de nu vrijgekomen documenten en zegt dat na de oorlog een grondig onderzoek wordt ingesteld. Sinds de aanval door Hamas is Israël bezig aan een nietsontziende oorlog tegen Gaza. Daarbij zijn inmiddels ruim 15.000 Gazanen gedood. Ook zijn zeker 1,8 miljoen inwoners van Gaza ontheemd geraakt door de grootschalige verwoesting die Israël aanricht. In Gaza wonen slechts zo’n 2,2 miljoen mensen.