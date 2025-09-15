Israëlische dirigent onderbreekt concert BBC Proms voor emotioneel pleidooi tegen oorlogsmisdaden Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 293 keer bekeken • bewaren

De Israëlische dirigent Ilan Volkov heeft tijdens de beroemde concertserie BBC Proms zijn optreden onderbroken om een verklaring af te leggen over de gruwelijke oorlogsmisdaden die Israël pleegt en het vreselijke lot van de mensen die door Hamas gegijzeld zijn. Zijn woorden zijn vooral een aanklacht tegen de internationale gemeenschap - lees: Westerse landen - die weigeren hun steun aan Israël te stoppen.

"Joden en Palestijnen kunnen dit niet alleen stoppen. Iedere kleine actie helpt terwijl regeringen aarzelen en afwachten... Het is onmogelijk stil te blijven terwijl het moorden doorgaat. Kunstenaars hebben een plicht zich uit te spreken als de humaniteit op het spel staat. Muziek is niet neutraal terwijl levens worden verwoest."

Tegen iemand uit het publiek die hem tracht het zwijgen op te leggen, zegt hij: "Laat me uitpraten en dit afmaken. Dan mag je me daarna je hele leven lang vervloeken."