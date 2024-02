Israëlische demonstranten blokkeren voedselhulp voor hongerende Palestijnen

Terwijl het Internationale Gerechtshof Israël heeft opgedragen alles te doen om genocide op de Palestijnen te voorkomen, denken demonstranten in Israël daar anders over. Ze houden bij de grens van Gaza transporten met hulpgoederen voor de lijdende Palestijnse bevolking tegen. Volgens de Israëli's is iedere Palestijn een vijand en is humanitaire hulp daarom uit den boze.