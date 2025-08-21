Israëlische defensiebedrijven geweerd van wapenbeurs Rotterdam Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 279 keer bekeken • bewaren

De Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) heeft besloten om vier Israëlische wapenbedrijven te weren van de jaarlijkse defensiebeurs in Ahoy Rotterdam. Dat melden RTV Rijnmond en de NOS. De organisatie vreest voor de veiligheid van het evenement vanwege de "toegenomen maatschappelijke spanningen" sinds Israël genocide pleegt in Gaza. De Israëlische bedrijven hadden wel een stand aangevraagd op de beurs.

Directeur Hans Huigen zegt dat het besluit niet voortkomt uit een politieke stellingname, maar uit praktische bezorgdheid over mogelijke ongeregeldheden. De afgelopen jaren leidde de aanwezigheid van Israëlische bedrijven op de beurs tot heftige protesten en confrontaties met de politie. Vorig jaar werd de beveiliging al opgeschaald na aanvaringen tussen demonstranten tegen de genocide en ordediensten, waarbij ramen werden beklad en arrestaties plaatsvonden.

RTV Rijnmond schrijft:

Huigen wijst erop dat Nederland er in EU-verband voor pleit om het handelsdeel van het associatieakkoord met Israël op te schorten. "Dan wordt de ruimte heel krap om te zeggen: nou ja, deze bedrijven zijn welkom op de beurs. Dan richt de maatschappelijke onrust zich mogelijk ook tegen onze beurs. Als de ongeregeldheden van vorig jaar een indicatie kunnen zijn, dan verwachtten we dat het dit jaar nog erger wordt, gegeven de verslechtering in Gaza."

Het besluit werd autonoom genomen door de NIDV, zonder overleg met de overheid, hoewel die wel is geïnformeerd.