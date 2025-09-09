Israëlische agressie kent geen grenzen, nu is het Doha, straks Den Haag Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 730 keer bekeken • bewaren

Marcel Kolder Kanteldenker Persoon volgen

De aanval op Doha, Qatar, op 9 september 2025 markeert een nieuw hoofdstuk in het conflict in het Midden-Oosten. Israël heeft voor het eerst een militaire operatie uitgevoerd op het grondgebied van een land dat tot nu toe als diplomatiek bemiddelaar fungeerde. Wat begon als een oorlog in Gaza breidt zich uit tot een regionaal conflict met mondiale implicaties. Het is alsof geopolitieke panelen, net als aardplaten, langzaam tegen elkaar opschuiven. Eerst voel je slechts trillingen, maar uiteindelijk volgt de beving.

Qatar was jarenlang een neutrale schakel: het bood onderdak aan Hamas-leiders, huisvestte een Amerikaanse basis en was de plek waar onderhandelingen plaatsvonden. Door Qatar aan te vallen, zegt Israël: geen land is buiten bereik. Deze stap heeft gevolgen op drie niveaus. Regionaal nemen spanningen toe en schuiven bondgenootschappen. Mondiaal worden grootmachten als de VS, Rusland en China gedwongen kleur te bekennen. Institutioneel komen internationale organisaties zoals de VN en het Internationaal Strafhof (ICC) onder druk te staan.

Turkije is hierbij een onvoorspelbare factor. Het heeft sterke banden met Qatar en kan besluiten zich steviger te positioneren, militair samen te werken of zich te profileren als leider van de islamitische wereld. Als Turkije actief wordt, raakt ook Europa direct betrokken.

De aanval op Doha past in een patroon van escalatie in drie stappen. Stap één is nu zichtbaar: diplomatieke en politieke confrontaties, protesten, spoedvergaderingen en sancties. Stap twee volgt waarschijnlijk snel: cyberaanvallen en sabotage, bijvoorbeeld gericht op het ICC. Israël kan zo bewijsmateriaal stelen of vernietigen, processen verstoren en het hof delegitimeren zonder fysiek geweld. Stap drie is nog onwaarschijnlijk maar reëel: een directe aanval op Den Haag. Dat zou NAVO-artikel 5 activeren en een wereldwijde crisis ontketenen.

Het ICC vormt voor Israël een existentiële dreiging: arrestatiebevelen tegen Netanyahu en andere leiders raken de kern van de macht. De aanval op Doha kan gelezen worden als waarschuwing: als we Hamas-leiders in Qatar kunnen treffen, kunnen we ook de instituties raken die ons vervolgen.

De panelen schuiven. Het is nog geen realiteit dat Den Haag zelf doelwit wordt, maar het scenario is niet langer denkbeeldig.