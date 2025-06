Israëlische aanvallen op Gaza-scholen onderdeel van doelbewuste strategie

Het Israëlische leger voert doelbewuste aanvallen uit op schoolgebouwen die gebruikt worden als opvangcentra voor ontheemde Palestijnen in Gaza. Dat blijkt uit onderzoek van The Guardian. Recente luchtaanvallen hebben tientallen doden geëist bij scholen die als noodopvang dienden, en militaire bronnen bevestigen dat dit onderdeel is van een bredere strategie.