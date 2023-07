Israëlisch parlement stemt in met verdere afbraak van de rechtsstaat

24 jul. 2023 - 15:21

''Het Israëlische parlement heeft ingestemd met een wet die het Hooggerechtshof muilkorft.'' Om niet in ondemocratische toestanden verzeild te geraken? Is bijvoorbeeld Nederland nog steeds 100% een democratie of neigt het meer naar een dicastocratie? De vraag stellen is hem beantwoorden natuurlijk. https://www.onderwijsvanmorgen.nl/vo-mbo/rechterlijke-uitspraken-dicastocratie-of-democratie/ Prima natuurlijk dat een democraat als Netanyahu niet op zijn handen blijft zitten wetende wat er zomaar in andere landen is gebeurd op een moment dat minderheden samenspannen en met steun van bijvoorbeeld Westerse imperialisten die uit zijn op expansie van hun agressieve atoomkernwapenmacht o.i.d. een coup plegen. En dan krijg je dus oorlog waarvan de Paus zou zeggen uitgelokt. In eerste instantie is het dan bommen e.d. gooien door coupplegers op de eigen burgers die het niet eens zijn met de coup (een misdaad maar geen oorlogsmisdaad volgens VVD Rutte c.s. want eigen burgers). En vervolgens gaat iedereen zich er mee bemoeien inclusief het uitdelen van misdadige clusterbommen etc. (ook misdadig maar geen oorlogsmisdaad want niet in oorlog toch?)