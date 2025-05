Israëlisch leger vermoordt 11-jarig Palestijns meisje dat andere kinderen hoop bood via Instagram

De 11-jarige Palestijnse Yaqeen Hammad is gedood door zware Israëlische luchtaanvallen afgelopen vrijdag op haar woonhuis in Al-Baraka. Het meisje had meer dan honderdduizend volgers op Instagram en deelde met onwrikbaar optimisme praktische overlevingstips voor het dagelijks leven tijdens de vernietigingsoorlog in Gaza. In haar berichten gaf Yaqeen onder meer advies over koken zonder gas en andere improvisatiemethoden. Daarmee bood ze hoop aan andere kinderen die gebukt gaan onder oorlogsgeweld.