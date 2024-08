Israëlisch leger ontvoert Palestijnse mannen om als menselijk schild te gebruiken

Het Israëlsche leger arresteert jonge Palestijnse mannen met als enige doel hen als menselijk schild te gebruiken. Dat melden de Israëlische ngo Breaking the Silence en krant Haaretz . De mannen worden vooruitgestuurd in tunnels en gebouwen waarvan het Israëlische leger vermoedt dat er boobytraps liggen.

Breaking the Silence is opgericht door Israëlische oud-militairen met als doel misstanden in het leger aan de kaak te stellen. Volgens directeur Nadav Weiman is het gebruik van Palestijnse menselijke schilden zo gebruikelijk dat het standaard protocol genoemd kan worden. De legerleiding zou op de hoogte zijn, volgens getuigen zou een hooggeplaatste commandant in een reactie hierop hebben gezegd: ‘Onze levens zijn meer waard dan die van hen’. Weer een andere getuige zegt dat de Palestijnen worden gebruikt om speciaal getrainde honden te vervangen nadat er "te veel honden waren doodgegaan".