Israëli's protesteren massaal tegen regering Netanyahu, rechter verbiedt staking

Terwijl het Nederlandse kabinet de ultrarechtse regering van Netanyahu onvoorwaardelijk blijft steunen, zin heel veel Israëliërs helemaal klaar met zijn beleid. Zondag waren er massale protesten en voor maandag is door de machtige vakbondskoepel Histadrut een nationale staking uitgeroepen. Tovah Lazaroff van het conservatieve dagblad The Jerusalem Post legt aan de Australische publieke omroep ABC uit dat dergelijke stakingen een zeldzaamheid zijn. "Het is een machtig wapen. Ze leggen het hele land plat, inclusief het vliegveld dus niemand kan er meer in of uit. Omdat het zoveel gevolgen heeft, wordt dat stakingswapen heel weinig gebruikt."