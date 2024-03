Israël zwicht toch voor buitenlandse kritiek: songfestivallied wordt aangepast Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 267 keer bekeken • bewaren

Israël heeft de reputatie dat het land zich weinig tot niets aantrekt van internationale kritiek, of het nu gaat om illegale landroof of genocide. Maar een land geworden dat zich niets aantrekt van internationale kritiek. Maar daar lijkt nu een uitzindering voor gemaakt te worden. Na eerdere weigeringen toont het land zich bereid de tekst van de omstreden inzending voor het songfestival aan te passen.

De EBU (European Broadcasting Union), organisator van het festival dat dit jaar in het Zweedse Malmö wordt gehouden, hanteert als richtlijn dat politiek taboe is in liedjes. Israël negeerde die regel door een nummer in te zenden met de titel October Rain waarin verwezen werd naar de bloedige aanval van Hamas op 7 oktober waarbij op grote schaal mensenroof werrd gepleegd en veel doden vielen.

Israël zond daarop een nieuw nummer in, Dance Forever, dat ook al niet aan de regels voldeed. Het land dreigde zich terug te trekken als dei tekst niet geaccepteerd zou worden maar realiseerde zich toen dat een dergelijke stap een verlossing voor de EBU zou betekenen. De organisatie ligt al onder vuur omdat Israël dit jaar überhaupt deel mag nemen aan het vrolijke festijn terwijl het land op ongekende schaal Palestijnse burgers ombrengt en in Den Haag terecht staat op beschuldiging van genocide. Critici wijzen er op dat Rusland eerder wel uitgesloten werd van deelname wegens oorlogsagressie.

Israël heeft nu eieren voor zijn geld gekozen, meldt de VRT:

De openbare omroep van Israël KAN meldt dat de teksten van beide nummers zullen aangepast worden, zodat het land zeker kan deelnemen. "Ik had wel verwacht dat het een heen-en-weer-spelletje zou worden", zegt Songfestivalkenner Gianni Paelinck. "In Israël vond men het geen politieke boodschap. Dat ligt erg gevoelig, maar ze willen er per se bij zijn. Op deze manier willen ze vermijden dat ze worden uitgesloten op basis van een tekst."

Dat wil niet zeggen dat deelname nu verzekerd is. De internattionale verontwaardiging over oorlogsmisdaden kan alsnog aanzwellen. Paelinck:

"Voorlopig zijn er nog geen aanwijzingen voor, maar als de openbare omroepen (die als EBU-leden samen het festival organiseren, red.) of de deelnemende artiesten zich beginnen te roeren, dan kan dat zaken in beweging zetten. Het is voor mij absoluut geen zekerheid dat Israël deelneemt."

Deelname is voor Israël uiterst belangrijk als propagandamiddel om het eigen bestaansrecht te onderstrepen. Het land neemt al 50 jaar deel en wist vier keer te winnen.