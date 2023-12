Israël zet zwaarste bommen in op 'veilige gebieden' waar Palestijnse burgers proberen te schuilen

Israël heeft in de eerste zes weken van de oorlog in Gaza de zwaarste bommen gebruikt in gebieden waar Palestijnse burgers verbleven in schuilplaatsen. Israël had de burgers het advies gegeven zich naar die gebied te begeven omdat die 'veilig' zouden zijn. Vervolgens wierp de Israëlische luchtmacht daar bommen met een gewicht van 900 kilo op af. Dat onthult de New York Times op basis van eigen onderzoek. Dergelijk geweld is sinds de Vietnam-oorlog niet meer vertoond, constateert een expert.