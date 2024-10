Israël zegt Hamas-leider Yahya Sinwar te hebben gedood Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 502 keer bekeken • bewaren

Israël zegt dat Hamas-leider Yahya Sinwar is gedood bij gevechten in de Gazastrook. Eerder gingen al geruchten rond over zijn dood, maar de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt nu zeker te weten dat Sinwar "geëlimineerd is". Ook Hamas zelf vermoedt dat hun leider dood is. Persbureau Reuters meldt dat bronnen binnen Hamas "aanwijzingen hebben" dat hij is gedood bij een Israëlische operatie in Gaza.

Volgens nieuwssite The Times of Israel raakten Israëlische troepen toevallig met Sinwar in gevecht tijdens een operatie in Rafah in het zuiden van Gaza. Pas nadat het vuurgevecht ten einde was, zouden de militairen een van de doden hebben herkend als Sinwar.

Bronnen bij de Israëlische inlichtingendiensten hebben in het verleden gezegd dat Sinwar waarschijnlijk gijzelaars om zich heen zou hebben, "om hen te gebruiken als menselijk schild". Die gijzelaars werden niet in de buurt van Sinwar aangetroffen. De Hamas-leider was al een jaar niet meer in het openbaar gezien.