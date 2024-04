Israël weet grootschalige aanval met drones en raketten uit Iran af te slaan Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 470 keer bekeken • bewaren

Iran heeft zaterdagavond een grootschalige aanval op Israël uitgevoerd. Daarbij werden honderden drones en raketten afgevuurd, die vrijwel allemaal door Israël zijn onderschept. De aanval is een directe reactie op de Israëlische aanval op de Iraanse ambassade in het Syrische Damascus vorige week. Het is de eerste keer dat Iran zijn aartsvijand Israël direct aanvalt.

Nadat zaterdagavond bekend werd dat Iran een grote hoeveelheid drones en kruisraketten had gelanceerd, werd de Israëlische luchtafweer direct in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Daarbij kreeg het land steun van de VS en Groot-Brittannië. Uiteindelijk wist vrijwel geen van de Iraanse projectielen Israël te bereiken. Volgens berichten uit Israël werden in het ziekenhuis alleen mensen behandeld die zichzelf hadden bezeerd in paniek. Verder is er volgens het Israëlische leger slechts één militaire basis licht beschadigd, zonder dat daarbij gewonden vielen.

De Iraanse ambassadeur van de Verenigde Naties liet kort na middernacht weten dat de aanval een vergelding is die in lijn is met Artikel 51 van het VN-handvest dat zegt dat landen het recht hebben zich te verdedigen. Ook schrijft de ambassadeur dat hiermee de zaak gesloten is, tenzij “schurkenstaat” Israël opnieuw Iran aanvalt in welk geval de Iraanse vergelding nog heviger zal zijn.