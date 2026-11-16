Israël volgt heimelijk miljoenen Palestijnen met hulp van Amazon Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 250 keer bekeken • Bewaren

Het Israëlische leger heeft 3,5 miljoen foto’s van Palestijnen naar de cloud van Amazon gestuurd zodat die met behulp van de gezichtsherkenningssoftware Rekognition doorzocht en gevolgd kunnen worden. Dat blijkt uit gelekte documenten in handen van The Guardian. De foto’s werden in de eerste maanden van de genocidale oorlog in Gaza naar een Amazon-datacentrum bij Tel Aviv gestuurd en zijn afkomstig van een legeronderdeel dat Rolling Stone heet en dat gegevens bijhoudt over Palestijnen in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. Amazon is begin 2024 op de hoogte gesteld van het plan van de Israëliërs.

Een deel van de beelden bestaat volgens bronnen uit pasfoto’s van identiteitskaarten. Israël beheert de bevolkingsregisters en heeft die foto’s dus in handen. Op de checkpoints waar Palestijnen door het Israëlische leger gedwongen worden doorheen te gaan, worden sinds oktober 2023 gezichten van Palestijnen gefilmd en vergeleken met opgeslagen gegevens. VN-organisaties en mensenrechtengroepen zeggen dat het veelvuldig is voorgekomen dat mensen bij die checkpoints werden opgepakt en vastgehouden op onbekende locaties.

Het leger werkt al jaren nauw samen met Amazon Web Services (AWS), van het bedrijf van miljardair Jeff Bezos. In 2023 verhuisde het legeronderdeel al enorme hoeveelheden gegevens naar een streng beveiligd deel van de Amazon-cloud. Een bron zegt dat het plan was om ‘alles’ over te zetten, van foto’s en video’s tot geheime inlichtingen. Begin 2024 werkten soldaten zelfs rechtstreeks vanuit Amazon-kantoren in Tel Aviv aan gezichtsherkenning in Gaza. Amazon heeft sinds 2021 een contract met de Israëlische overheid, genaamd Project Nimbus. Eerder werd al bekend dat volgens dat contract Amazon, en ook Google waarmee eveneens een contract bestaat, het gebruik van de beelden en de gezichtsherkenning door Israël niet mag beperken of stopzetten, ook niet als Israël de regels mensenrechten en internationale verdragen schendt.