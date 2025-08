‘Israël voert geen rechtvaardige oorlog meer’ Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 426 keer bekeken • bewaren

Europese leiders zouden de brief aan Trump van meer dan vijfhonderdvijftig voormalige Israëlische veiligheidsfunctionarissen moeten ondersteunen.

President Donald Trump heeft post gekregen uit Israël. Vijfhonderdvijftig voormalige veiligheidsfunctionarissen vragen hem Netanyahu te dwingen op te houden met de oorlog in Gaza. Onder hen bevinden zich niet alleen voormalige chefs van Shin Beth maar ook ex-premier Ehud Barak en de oud-ministers van defensie Moshe Yalon en Dan Halutz.

Volgens ondertekenaar Ami Ayalon, voormalig directeur van Shin Beth, voert Israël niet langer een rechtvaardige oorlog. Hamas is verslagen. Alleen door onderhandelingen kunnen de overlevende gijzelaars worden gered. Voortzetting van de strijd wordt door niets gerechtvaardigd en tast bovendien het karakter van Israël zelf aan.

Niet dat de ondertekenaars de leiders van Hamas met rust willen laten. Die komen volgens hen later wel eens aan de beurt.

De ondertekenaars vragen Trump mee te werken aan een herstructurering van de Palestijnse Autoriteit zodat die ook in Gaza het gezag kan overnemen.

De brief aan Trump ging de deur uit nadat Hamas een video naar buiten bracht van uitgemergelde gijzelaars. Een daarvan leek zijn eigen graf te graven. Dat was uiteraard koren op de molen van de Israëlische propaganda die de beelden op grote schaal verder verspreidde. Met deze aanpak laat Hamas zien niets te begrijpen van hoe bepaalde zaken in het westen overkomen. Je zou de leiding willen aanraden in Amerika en Europa wat zaakkundige spin doctors in te huren. Het imago van Hamas als een niets ontziende terreurorganisatie wordt hiermee alleen maar versterkt. Pro-Palestina activisten die dit gedrag van Hamas proberen te verdedigen, schaden hun eigen geloofwaardigheid. Ze moeten zich afvragen waarom juist Israël deze beelden verspreidt. Dat doet het onder meer om westerse politici er toe te brengen terug te keren naar hun oude reflexen. Met minister Veldkamp is dat alvast gelukt. Hij verspreidde de volgende tweets:

Door dit alles raakt de open brief aan Trump ondergesneeuwd. Die heeft trouwens dit weekend ontkend dat in Gaza een genocide plaatsvindt. Volgens hem waren de Verenigde Staten het enige land dat er daadwerkelijk voedselhulp verstrekte. Netanyahu liet op zijn beurt via zogenaamde diplomatieke bronnen weten dat hij de vrijlating van de gijzelaars nastreeft door middel van een definitieve militaire overwinning. En dat Hamas niet geïnteresseerd was in een deal.

Niettemin is de brief aan Trump een stap in de richting van een permanent staakt het vuren. De regeringen van de Europese landen zouden er bij Trump op aan moeten dringen het advies van de ondertekenaars op te volgen.

Nogmaals: als een eerste stap naar een situatie waarin het bestaansrecht van Israël en een Palestijnse staat van elkaar afhankelijk wordt gemaakt.

De berechting van oorlogsmisdadigers aan de Israëlische kant is een zaak die in een niet verzurend vat zit. Daarnaast staat nog zo´n vat met daarop het merk van Hamas.

Lees de brief hier.

