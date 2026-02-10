Israël voert etnische zuivering Palestina op en neemt plan aan om Westbank te annexeren Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 276 keer bekeken • Bewaren

De Israëlische regering van oorlogsmisdadiger Benjamin Netanyahu heeft zondag een reeks maatregelen goedgekeurd om "de controle over de Westelijke Jordaanoever te versterken", oftewel om Palestijns grondgebied te annexeren. Die plannen omvatten het opheffen van het verbod voor Joden om grond te kopen in gebieden die nu onder Palestijns bestuur vallen, en het versoepelen van bouwregels voor Israëlische kolonisten in steden als Hebron. Ook wil Israël religieuze plekken zoals de Grot van de Patriarchen gaan beheren, ook in door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerd gebied. De plannen zijn een rechtstreekse schending van de Oslo-akkoorden, of zoals de extreemrechtse minister van Financiën Bezalel Smotrich het verwoordde: "We begraven het idee van een Palestijnse staat".

"Volgens mensenrechtenorganisaties zijn Palestijnen op de Westoever voortdurend slachtoffer van pesterijen en geweld, niet alleen van kolonisten, ook van leger en politie. Haaretz meldde zondag dat een 14-jarige Palestijnse jongen in vluchtelingenkamp al-Far’a in het noordoosten van de Westoever drie kwartier heeft liggen doodbloeden, nadat hij door het leger was neergeschoten. Op een video is te zien hoe soldaten op een paar meter afstand al die tijd nonchalant staan toe te kijken."

Het Internationaal Gerechtshof oordeelde in 2024 al dat Israëls beleid neerkomt op annexatie en onwettig is. Zoals gewoonlijk trekt Israël zich niets aan van het internationaal recht. Ook nu is er veel kritiek op de annexatieplannen van Israël. Zo laat de Britse regering weten:

"Elke eenzijdige poging om de geografische of demografische samenstelling van Palestina te veranderen is volstrekt onaanvaardbaar en in strijd met het internationaal recht. We roepen Israël op deze beslissingen onmiddellijk terug te draaien."

De secretaris-generaal van de VN, António Guterres, zei dat hij zich "ernstig zorgen" maakte over de plannen en waarschuwde dat ze "de vooruitzichten voor een tweestatenoplossing ondermijnen", aldus zijn woordvoerder in een verklaring.

In een verklaring van Saoedi-Arabië, die ook werd ondertekend door de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Qatar, Indonesië, Pakistan, Egypte en Turkije, werd "in de sterkste bewoordingen de illegale Israëlische beslissingen en maatregelen veroordeeld die gericht zijn op het opleggen van onrechtmatige Israëlische soevereiniteit".