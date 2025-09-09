Israël voert bomaanslagen uit in Qatar Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 158 keer bekeken • bewaren

Israël heeft een reeks bomaanvallen uitgevoerd in de toeristische wijk Katara in Doha, de hoofdstad van Qatar. De operatie is een poging leden van Hamas te liquideren. In een verklaring zeggen de Israëlische aanvallers dat de IDF (het leger) en het ISA (de veiligheidsdienst) de aanslagen gezamenlijk hebben uitgevoerd. Het doelwit zou een meeting geweest zijn waar Hamas-leiders vergaderden over een staakt-het-vuren. Minstens twee leiders zouden zijn vermoord.

De Hamasleiders waren in Qatar om over een voorstel voor een staakt-het-vuren in Gaza van de Amerikaanse president Donald Trump te spreken. De Amerikanen waren vooraf gewaarschuwd voor de aanval. Israël had toestemming van Trump om aan te vallen, zegt een hoge Israëlische regeringsbron volgens Israëlische media. De Verenigde Staten zijn de grote beschermheer en wapenleverancier van Israël en hebben daardoor vaak een belangrijke stem. Trump gaf groen licht, meldt nieuwszender Channel 12 op gezag van een hoge Israëlische functionaris.

De regring van Qatar verklaart:

De staat Qatar veroordeelt met klem de laffe Israëlische aanval op woongebouwen in de Qatarese hoofdstad Doha, waar verschillende leden van het Politiek Bureau van Hamas zijn gehuisvest. Deze criminele aanval vormt een flagrante schending van alle internationale wetten en normen en vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid van Qatarezen en inwoners van Qatar. Het ministerie bevestigt dat de veiligheidstroepen, de civiele bescherming en de relevante autoriteiten onmiddellijk na het incident maatregelen hebben genomen om de gevolgen ervan te beperken en de veiligheid van de inwoners en de omliggende gebieden te waarborgen. Terwijl de staat Qatar deze aanval met klem veroordeelt, moet duidelijk zijn dat de regering dit roekeloze Israëlische gedrag en de voortdurende verstoring van de regionale veiligheid niet zal tolereren, noch enige andere daad die de veiligheid en soevereiniteit van Qatar aantast.

Op beelden is te zien hoe inwoners van Doha zich in veiligheid trachten te brengen na de explosies.