Israël voert aanval op Iran uit als vergelding voor de vorige vergeldingsaanval

Iran heeft bevestigd dat de luchtafweer drones heeft neergehaald in de omgeving van Isfahan, waar nucleaire faciliteiten zijn gevestigd, maar verder is onduidelijk waar de aanval heeft plaatsgevonden en hoe groot de schade is of dat er slachtoffers zijn gevallen. In verschillende Iraanse steden is het luchtalarm afgegaan. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA zijn de nucleaire installaties niet getroffen, meldt The Guardian. Het commerciële vliegverkeer boven Iran werd stilgelegd.