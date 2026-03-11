Israël veroorzaakt nieuwe golf van dood, verwoesting en vluchtelingen in Libanon Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 61 keer bekeken • Bewaren

Israël heeft meer dan 630 mensen gedood in Libanon, onder wie 91 kinderen. Ongeveer 860.000 mensen staan nu als ontheemd geregistreerd nadat zij hun woningen moesten ontvluchten voor het Israëlische geweld. De hoofdstad Beiroet werd woensdag opnieuw getroffen door een luchtaanval, waarbij een flatgebouw in het dichtbevolkte centrum van de stad het doelwit was.

De nieuwe golf van geweld werd door Israël gestart na de oorlog die het land samen met de VS in Iran is gestart. Volgens Israël is het nieuwe geweld in Libanon noodzakelijk om de aan Iran gelieerde sjiitische beweging Hezbollah uit te schakelen. Hezbollah had raketten afgevuurd op Israël in een reactie op de Israëlische luchtaanvallen op Iran. Zoals gebruikelijk maakt Israël bij het offensief geen onderscheid tussen gewapende strijders en burgers, ook niet als daar kinderen bij zijn.

Topfunctionarissen van de VN en lidstaten hebben op een bijeenkomst van de Veiligheidsraad aangedrongen op een einde aan het geweld. Het leger van Israël heeft beklemtoond zich daar niets van aan te trekken en dat de aanvallen op Libanon doorgaan zolang Hezbollah niet is ontwapend. Dezelfde retoriek gebruikt Israël in Gaza met betrekking tot Hamas. Van Gaza is inmiddels vrijwel niets meer over. Ondanks een zogenaamd staakt-het-vuren daar gaan de aanvallen ook in Gaza gewoon door. Het dodental daar staat inmiddels op ruim 75.000 mensen, nog altijd vermoedelijk pas het topje van de ijsberg, aangezien veel lichamen nog altijd onder het puin begraven liggen.

Bron: ANP