Israël veroorzaakt hongersnood in Gaza door uitgekiende voedselbeperking, blijkt uit eigen data

Israël heeft bewust een hongersnood veroorzaakt in Gaza door de voedseltoevoer drastisch te beperken, zo valt op te maken uit data die de Israëlische regering zelf heeft gepubliceerd. Dat meldt The Guardian. Tussen maart en juni dit jaar liet het land slechts 56.000 ton voedsel toe; een kwart van de 224.000 ton die nodig was om de 2,1 miljoen inwoners van Gaza van basisvoeding te voorzien. Volgens cijfers van Cogat, de Israëlische instantie die hulpzendingen controleert, was hongersnood daardoor onvermijdelijk, zelfs als alle VN-voedselhulp perfect zou zijn uitgedeeld.

Israël weet precies hoeveel voedsel de Palestijnse bevolking nodig heeft om te overleven. Uit in 2008 vrijgegeven documenten bleek dat het land al decennialang "honger kalibreert" in Gaza. Een adviseur van toenmalig premier Ehud Olmert zei in 2006: "Het idee is om de Palestijnen op dieet te zetten, maar niet om ze te laten verhongeren." Cogat berekende destijds dat Palestijnen gemiddeld 2.279 calorieën per persoon per dag nodig hadden.

VN-voedselexperten waarschuwden deze week dat de hongersnood zich in het "ergst denkbare stadium" bevindt in Gaza. Na internationale kritiek, waaronder zelfs eisen van de Amerikaanse president Trump om "elke gram voedsel" bij verhongerende kinderen te krijgen, zegde premier Netanyahu slechts "minimale" extra hulp toe. Netanyahu ontkent nog altijd dat er überhaupt sprake is van honger in Gaza. Verschillende landen zijn inmiddels begonnen met het droppen van voedsel vanuit de lucht, ondanks dat deze methode duur, inefficiënt en soms dodelijk is.

Twee Israëlische mensenrechtenorganisaties verklaarden deze week dat Israël genocide pleegt in Gaza, waarbij honger als wapen wordt ingezet. Het is voor het eerst dat Israëlische organisaties spreken van een genocide. B'tselem sprak van een "officieel en openlijk aangekondigd beleid" van massale uithongering. De organisaties wijzen erop dat Israël exact weet hoeveel voedsel Gaza nodig heeft en hoeveel er binnenkomt, waardoor de verantwoordelijkheid voor deze door mensen veroorzaakte hongersnood duidelijk is.