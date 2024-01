Israël vernietigt minstens zestien begraafplaatsen in Gaza, uitwissen van Palestijnse geschiedenis gaat onverminderd door

Zelfs dode Palestijnen zijn niet veilig voor het Israëlische staatsterreur. Uit satellietbeelden blijkt dat zeker zestien begraafplaatsen in de Gazastrook zijn vernield door het Israëlische leger. Daarbij is de bodem omgeploegd en zijn in sommige gevallen de stoffelijk resten bloot komen te liggen.

Dit weekend liet Benjamin Netanyahu er geen twijfel over bestaan wat zijn plannen zijn voor de Gazastrook. Nadat hij voor het eerst in een maand tijd persoonlijk met de Amerikaanse president Joe Biden had gesproken, zei die laatste er vertrouwen in te hebben dat er ruimte is voor een onafhankelijke Palestijnse staat. Een woordvoerder van Netanyahu aarzelde niet om direct te zeggen dat de Israëlische regering ‘geen enkele mogelijkheid’ ziet voor een vrij Palestina en dat het leger niet van plan is zich nog uit de Gazastrook terug te trekken.