Israël valt opnieuw VN aan in Palestina en decimeert Zuid-Libanon Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 207 keer bekeken • bewaren

Israëlische bulldozers hebben donderdag het kantoor van UNRWA in het vluchtelingenkamp Nur Shams op de Westelijke Jordaanoever "zwaar beschadigd". Dat zegt het hoofd van de VN-organisatie voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen, Philippe Lazzarini.

Op X schrijft hij: "Het kantoor kan niet langer gebruikt worden. Het was het knooppunt voor het leveren van basisdiensten aan meer dan 14.000 Palestijnse vluchtelingen in het kamp, ​​waaronder onderwijs voor kinderen, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen en sociale bescherming."

Tijdens de Israëlische militaire operatie werden volgens Lazzarini ook wegen, water- en elektriciteitsnetwerken in het vluchtelingenkamp vernietigd. Israël ontkent zoals gebruikelijk en zegt dat het juist "terroristen" waren die explosieven in de buurt van het kantoor lieten afgaan waardoor de schade is ontstaan.

Israël heeft UNRWA verboden om te opereren in Israël of door Israël illegaal bezette gebieden. Ook de VN-vredesmacht in Libanon moet zich de Israëlische agressie laten ontvallen. In het zuiden van dat land werd eerder al met scherp geschoten op blauwhelmen en werd een basis van de VN geramd met tanks.

In Zuid-Libanon is inmiddels ook al een kwart van alle gebouwen vernietigd door de Israëlische agressie. Dat meldt The Washington Post op basis van analyse van satellietbeelden. Sinds de Israëlische invasie van Libanon op 2 oktober hanteert het leger er dezelfde methode als in Gaza; de bevolking wordt opgeroepen te evacueren en kort erop wordt de aanval ingezet. In de zwaarst getroffen gebieden Ayta al-Shab en Kafr Kila, is bijna de helft van de gebouwen beschadigd.

In Libanon zijn sinds de Israëlische invasie zeker 2.865 mensen gedood en raakten ten minste 13.047 mensen gewond. Ruim 1,5 miljoen mensen is op de vlucht geslagen voor het aanhoudende geweld.