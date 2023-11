Israël stuurt duizenden Palestijnse arbeiders naar de hel van Gaza

“Niemand weet wat er gebeurt”, verklaart de 50-jarige Ghazal Ghazal tegenover persbureau Reuters . Ghazal werkte in een snoepjesfabriek in Tel Aviv, en is naar de Westelijke Jordaanoever gevlucht nadat hij van collega’s hoorde dat de Israëlische autoriteiten arbeiders oppakten.

De Volkskrant schrijft dat de VN-mensenrechtenorganisatie OHCHR zeer bezorgd is over het lot van de uitgezette arbeiders. “We weten niet precies waarnaar ze teruggestuurd worden, we weten niet eens of ze nog wel een huis hebben om naartoe te gaan”, stelt de organisatie.