Israël stemt over doodstraf 'alleen voor Palestijnen'

De Israëlische Knesset buigt zich na dit weekend over een wetsvoorstel dat de doodstraf invoert voor mensen veroordeeld voor "moord met een terroristisch motief". In de praktijk zal de wet vrijwel uitsluitend gelden voor Palestijnen, zo waarschuwen critici. De commissie voor nationale veiligheid keurde het voorstel deze week goed; bij twee eerdere stemrondes was er al een meerderheid.

Terdoodveroordeelden zullen worden opgehangen, en wel binnen 90 dagen na het vonnis, zonder mogelijkheid van hoger beroep of gratie. In militaire rechtbanken op de Westelijke Jordaanoever wordt de straf verplicht opgelegd, zonder dat een rechter de proportionaliteit kan beoordelen. Eerder was sprake van een dodelijke injectie, maar nadat de Israëlische artsenvereniging weigerde mee te werken aan deze verdere ontmenselijking van Palestijnen en van het uitroeien van een bevolkingsgroep, werd het voorstel aangepast.

"Israël doodt al regelmatig Palestijnen – in detentiecentra en in het veld, waar Israëlische kolonisten en militairen op grote schaal dodelijk geweld gebruiken zonder dat daar verantwoording voor wordt afgelegd", aldus Yuli Novak, directeur van de Israëlische mensenrechtengroep B'Tselem tegen The Guardian. "Deze wet is slechts een nieuw instrument in die gereedschapskist."

Mensenrechtenorganisaties, VN-experts en de Europese Unie hebben de wet scherp veroordeeld. Critici wijzen erop dat processen tegen Palestijnen in Israëlische (militaire) rechtbanken vrijwel nooit eerlijk verlopen en dat medewerkers die betrokken zijn bij een executie zich blootstellen aan vervolging wegens schending van internationaal recht. Initiatiefnemer en minister van Nationale Veiligheid Itamar, rechtsextremist Ben-Gvir, draagt al maanden een speldje in de vorm van een strop. Hij zette zijn coalitiepartners onder druk om de wet nog voor het Pesachreces in stemming te brengen.

Mensenrechtenactivist Tal Steiner zegt hierover tegen de NOS:

"Als deze wet wordt aangenomen, is dat het definitieve oordeel van Israël dat Palestijnse levens er niet toe doen. Het recht op leven van Palestijnen wordt hiermee ingetrokken door de Israëlische regering en de staat Israël. Dat is een historisch dieptepunt."