Israël schiet Palestijnse baby dood op illegaal bezette Westelijke Jordaanoever Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 397 keer bekeken • Bewaren

Militairen van het moordzuchtige Israëlische bezettingsleger hebben op de Westelijke Jordaanoever een baby van zeven maanden oud doodgeschoten. Dat meldt de BBC. Het gezin - vader, moeder en baby Sam - bevonden zich in een auto in het gebied toen de militairen het vuur openden.

Volgens de grootouders was het gezin onderweg met de auto en stopten zij toen ze in de verte Israëlische voertuigen zagen. Direct daarop werden er schoten gelost. Een van de kogels boorde zich door de auto, en door de schedel van de baby, waarna deze in de kaak van de moeder belandde. Ook de vader raakte bij de schietpartij lichtgewond.

Zoals gebruikelijk zegt het Israëlische leger dat de zaak onderzocht zal worden, het gebruikelijke riedeltje waarna er nooit iemand schuldig wordt bevonden. De militairen die het vuur openden beweren dat de auto op hen af kwam gereden.

Sinds Israël aan de vernietigingsoorlog in Gaza is begonnen, zijn ook de Israëlische vijandelijkheden op de Westelijke Jordaanoever toegenomen. Zeker duizend Palestijnen zijn sinds die tijd op de illegaal bezette westoever vermoord, door zowel het leger als door kolonisten die door het Israëlische leger bewapend worden.