Israël roeit Noord-Gaza uit en verbiedt hulpdiensten toegang tot het gebied

Een dag nadat Israël een wooncomplex in Noord-Gaza bombardeerde waarbij 93 Palestijnen werden vermoord, laat het land nog altijd geen hulpdiensten toe tot het gebied. Bij de aanval viel ook een onbekend aantal gewonden, veel mensen zouden nog onder het puin begraven liggen. Behalve hulpdiensten laat Israël ook geen journalisten toe omdat het geen pottenkijkers kan gebruiken.

De Palestijnse Rode Halve Maan, de islamitische evenknie van het Rode Kruis, noemt de situatie in het noorden van Gaza ‘catastrofaal’. Ambulances worden ondertussen de weg versperd en krijgen van Israël geen toestemming hulp te verlenen. Volgens een woordvoerder bestookt Israël opzettelijk schuilkelders. Ook hulporganisatie Oxfam mag het gebied niet in van Israël. Oxfam beschuldigt het land ervan naast de bombardementen uithongering in te zetten als wapen.

Beeld: Al Jazeera

In de krappe week tussen 24 en 29 oktober maken de Verenigde Naties melding van zeven massavernietigingsacties in Gaza door Israël. Daarbij zijn 343 Palestijnen gedood, vermoedelijk slechts een fractie van het werkelijke aantal. Israël heeft ondertussen de VN-hulporganisatie UNRWA verboden nog langer actief te zijn in Israël of in door Israël bezette gebieden. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft opgeroepen Israël uit de VN te verwijderen:

“De 76 jaar durende campagne van Israël om de Verenigde Naties te ontmantelen, haar beloften te ondermijnen en haar doel te delegitimeren, is gericht op het vernietigen van elk obstakel in het plan om het Palestijnse volk uit te roeien, hen met geweld te verplaatsen en te vervangen, en haar suprematistische en koloniale plannen uit te voeren.”

Ook in Libanon heeft Israël aanvallen uitgevoerd op de Verenigde Naties. Blauwhelmen van de VN-vredesmacht komen er geregeld onder vuur te liggen van het Israëlische leger. Vorige maand reden Israëlische tanks met geweld de basis van de vredesmacht binnen.

De Verenigde Staten hebben ondertussen “bezorgd” gereageerd op de “gruwelijke aanval” van Israël op het wooncomplex in Beit Lahiya. Een vrijwel betekenisloos wapperend vingertje, aangezien de VS de grootste financier is van het genocidale Israëlische militaire apparaat en oproepen tot een onmiddellijk staakt het vuren voortdurend blokkeert.