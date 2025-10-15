Israël roeit met AI de Palestijnen uit Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 120 keer bekeken • bewaren

In de Franse talkshow En société, die de diepgang niet schuwt, komt de historicus Vincent Lemire aan het woord, directeur van een Frans onderzoekscentrum in Jeruzalem. Hij constateert dat Gaza al lang een laboratorium is voor de hi tech surveillance, waarbij Israël technieken ontwikkelt die vervolgens geëxporteerd worden. Door die benadering is de oorlog tegen Hamas uitgelopen op een oorlog tegen de burgerbevolking, een genocide, omdat de Israëlische militairen zich verlieten op kunstmatige intelligentie (AI). De software bepaalde de aanvalsdoelen die vervolgens onder vuur werden genomen. Dat leidde tot monsterlijke resultaten en volgens Lemire is dat een logische consequentie van AI.

Hierboven het hele gesprek hieronder de vertaling van een kort fragment dat op Instagram werd geplaatst.

"Ze gebruikten AI om doelen te selecteren, omdat mensen, de Israëlische soldaten, het niet konden bijhouden. En dan zien we dat het niet werkt. Het veroorzaakt verschrikkelijke schade. Het is AI die de doelen selecteerde, die voor een groot deel de doelen van het Israëlische leger werden. Uiteindelijk blijkt 83 procent van de doden in Gaza burger. Volgens cijfers van de Israëlische militaire inlichtingendienst, die gelekt zijn en zeer grondig werden geanalyseerd door The Guardian en het Israëlische tijdschrift +972, zijn 83% van de doden in Gaza burgers. In Soedan is dat 23%. In Oekraïne is dat 10%. In Afghanistan was dat 8%."