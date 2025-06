Israël richt opnieuw massaslachting aan onder uitgehongerde Palestijnen in rij voor voedsel

Het Israëlische leger heeft zeker twintig Palestijnen doodgeschoten terwijl ze wachtten op voedselhulp nabij de Netzarim Corridor, even ten zuiden van Gaza-Stad. Bij de aanval raakten ook 124 mensen ernstig gewond. Dat meldt Al Jazeera. Het is de zoveelste aanval op rij van Israël op uitgehongerde mensen die op zoek zijn naar hulp.

In de wijk Tuffah in Gaza-Stad zijn ook drie paramedici door Israëlische troepen gedood terwijl ze onderweg waren om hulp te verlenen aan slachtoffers van de Israëlische vernietigingsoorlog. Sinds dinsdagochtend zijn minstens 36 mensen in de wijk gedood, meldden medische bronnen aan Al Jazeera Arabic.