Israël richt bloedbad aan met aanval op vluchtelingenkamp: groot aantal Palestijnen omgekomen, 4 gijzelaars bevrijd

Het Israëlische leger heeft bij een aanval op het Palestijnse vluchtelingenkamp Nuseirat in het midden van de Gazastrook vier gijzelaars bevrijd die in oktober door Hamas uit Israël werden ontvoerd. De gijzelaars, drie mannen en een vrouw, zouden in goede gezondheid verkeren. Dat laatste geldt niet voor de vele Palestijnen die gedood dan wel gewond werden door de zware bombardementen die Israël uitvoerde met door het Westen geleverde wapens.