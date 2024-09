Israël richt bloedbad aan in zuiden van Libanon

Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon maandagochtend zijn zeker 182 doden en nog eens 700 gewonden gevallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden bevinden zich ook vrouwen en kinderen en medisch personeel. Het oplopende geweld tussen Israël en het door Iran gesteunde Hezbollah in Libanon vergroot de kans dat het conflict in het Midden-Oosten verder escaleert.

Zoals gebruikelijk beweert Israël dat het doelen heeft bestookt die door Hezbollah worden gebruikt als commandocentrum of om wapens op te slaan. Een woordvoerder van het Israëlisch leger zei ook dat Hezbollah wapens in bevolkte gebieden opslaat en zo burgers als menselijk schild gebruikt. Het is de standaard verantwoording van Israël bij aanvallen die ook veelvuldig wordt gebruikt in Gaza en de illegaal bezette Westelijke Jordaanoever. Israël laat ook weten meer bombardementen te zullen uitvoeren op doelwitten in de Bekaa-vallei, op de grens met Syrië. Het Israëlische leger heeft bewoners opgeroepen "minstens 1000 meter afstand te bewaren tot woningen die door Hezbollah worden gebruikt".