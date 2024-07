Israël richt bloedbad aan in vluchtelingenkamp Gaza dat het zelf als 'veilige zone' had bestempeld

Israël heeft een bloedbad aangericht bij een luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Al Mawasi, nabij de stad Khan Younis. Daarbij zijn volgens het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid zeker 71 doden gevallen. Israël zelf had het gebied aangewezen als “veilige zone” en Palestijnen opgeroepen daar onderdak te zoeken.

Israël praat de aanval zoals gebruikelijk goed door te zeggen dat die gericht was op Hamas-strijders, in dit geval kopstuk Mohammed Deif die een van de architecten van de aanval van 7 oktober zou zijn. Volgens Hamas is de aanval een “ernstige escalatie” waaruit blijkt dat Israël niet geïnteresseerd is in het bereiken van een staakt-het-vuren-akkoord.