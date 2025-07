Israël richt bloedbad aan bij voedseldistributie in Gaza Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 288 keer bekeken • bewaren

Het Israëlische leger heeft zondag zeker 115 Palestijnen vermoord in Gaza, waaronder ten minste 93 mensen die werden doodgeschoten terwijl zij probeerden voedsel te krijgen bij een van de levensgevaarlijke GHF-distributiepunten. De massamoorden vonden plaats bij de Zikim-overgang in het noorden en hulpposten in Rafah en Khan Younis in het zuiden.

Israël heeft de aanval bevestigd, maar liegt erbij dat er slechts "waarschuwingsschoten" zijn afgevuurd om "een directe bedreiging voor de troepen" in Noord-Gaza weg te nemen. Het leger verschafte zoals gebruikelijk geen enkel bewijs van die zogenaamde bedreiging die de uitgehongerde Palestijnen vormden voor de zwaarbewapende Israëlische militairen.

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN betwist het Israëlische verhaal dan ook in een verklaring. Volgens die organisatie waren de slachtoffers simpelweg mensen die "probeerden toegang te krijgen tot voedsel om zichzelf en hun families te voeden, die op de rand van verhongering staan". Volgens het WFP begonnen de eerste Israëlische militairen te schieten kort nadat een konvooi van 25 vrachtwagens met voedselhulp de Zikim-post was gepasseerd, zo meldt Al Jazeera:

"Kort na het passeren van het laatste checkpoint... kwam het konvooi grote groepen burgers tegen die angstig wachtten om toegang te krijgen tot dringend benodigde voedselvoorraden," aldus de organisatie. "Toen het konvooi naderde, kwam de omringende menigte onder vuur te liggen van Israëlische tanks, sluipschutters en ander geweervuur."

Het geweld vond plaats ondanks toezeggingen van Israël dat de omstandigheden rond de omstreden "humanitaire" organisatie GHF in Gaza zouden verbeteren, aldus het WFP. Deze toezeggingen hielden onder meer in dat gewapende troepen niet aanwezig zouden of zouden ingrijpen langs konvooiroutes.

"Gaza's hongercrisis heeft nieuwe niveaus van wanhoop bereikt. Mensen sterven door een totaal gebrek aan humanitaire hulp. Ondervoeding neemt toe, waarbij 90.000 vrouwen en kinderen dringend behandeling nodig hebben. Bijna één op de drie mensen eet dagenlang niet," waarschuwde het WFP.

De VN en andere humanitaire hulporganisaties blijven er bij Israël op aandringen ook andere humanitaire bijstand toe te laten, maar die wordt tot nu toe geblokkeerd. Philippe Lazzarini, het hoofd van UNRWA (de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen), zegt dat medewerkers in Gaza wanhopige berichten sturen over het gebrek aan voedsel. "Allemaal door mensen veroorzaakt, in totale straffeloosheid. Voedsel is beschikbaar op slechts enkele kilometers afstand," schreef Lazzarini op X. Hij voegde eraan toe dat UNRWA voldoende voorraden aan de grens heeft om Gaza drie maanden te voeden. Israël blokkeert echter sinds 2 maart alle hulp.

De in de VS gevestigde Raad voor Amerikaans-Islamitische Betrekkingen (CAIR) heeft ook Israëls voortdurende moordaanslagen op hulpzoekenden veroordeeld:

"De escalerende massamoorden op verhongerende Palestijnse vrouwen, kinderen en mannen, vermoord met door de VS geleverde wapens en met de medeplichtigheid van onze regering terwijl zij wanhopig zoeken naar voedsel voor hun families, is niet alleen een menselijke tragedie, het is ook een aanklacht tegen een westerse politieke orde die deze genocide heeft mogelijk gemaakt door passiviteit en onverschilligheid," aldus Nihad Awad, nationaal uitvoerend directeur van CAIR.

"Westerse regeringen kunnen geen onwetendheid claimen. Zij kijken in real time toe hoe onschuldige burgers opzettelijk worden uitgehongerd, met geweld ontheemd en afgeslacht en kiezen ervoor niets te doen. De geschiedenis zal nog lang de onverschilligheid van de westerse wereld herinneren ten opzichte van de gedwongen uithongering, etnische zuivering en genocide in Gaza."