Israël past zich steeds meer aan bij de akelige realiteit in het Midden-Oosten

15 jan. 2023 - 12:43

"Apartheid is een stelsel van wetten en regels die het onderling contact tussen bevolkingsgroepen van verschillende etnische afkomst zoveel mogelijk beperkt, terwijl de politieke macht in handen van één groep is." Zeker als historicus valt me dit tegen van Han. Apartheid is niet alleen een beleid van Zuid-Afrika in de vorige eeuw, het is ook een misdaad volgens het internationaal recht: "the term is first mentioned in the International Con­vention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 1965 and later defined, in particular, in the International Convention on the Suppression and Punish­ment of the Crime of Apartheid of 1974 and in Article 7 of the Rome Statute of the Inter­national Criminal Court of 1998. Essentially, the definition comprises three points: The intent of one racial group to main­tain domination over another (or others); Systematic oppression; and Serious violations in the form of in­humane treatment. Thus, according to the established school of thought, apartheid is not about race or racism in the narrow sense. Rather, racial discrimination is to be understood in light of the above-mentioned 1965 convention: namely, as discrimination based on race, colour, descent or national or ethnic attri­buted identity." https://www.swp-berlin.org/10.18449/2022C15/