Israël moet nú hulp bieden aan de ziekenhuizen en de burgerbevolking van Noord Gaza Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 89 keer bekeken • bewaren

Volgens de Palestijnse minister van Volksgezondheid Mai Al-Kaila heeft Israël “een nieuwe misdaad tegen de menselijkheid, medische staf en patiënten begaan”. Deze woensdag is de IDF namelijk met hun beruchte tanks voor de entree verschenen. Zij schoten de ingangen kapot. Daarna drongen zwaar bewapende Israëlische soldaten het ziekenhuis binnen. Ze openden het vuur op iedereen die ze zagen. Vrouwen werden verkracht en daarna in het hoofd geschoten. In een aantal gevallen namen de soldaten eerst de tijd om verplegers en artsen te martelen, voor zij de kogel kregen. “Waar is de Hamas! Jij bent Hamas”, hoorde je ze schreeuwen. Het gegil en gesmeek van hun slachtoffers galmde door de zalen.

O wacht, dat deden die soldaten niet. Dat deden ze helemaal niet. Voor het Al-Shifa vond een vuurgevecht plaats met een Hamasbende, die vijf man verloor. Daarna betraden de soldaten het ziekenhuis. Ze hadden ongetwijfeld goede plattegronden bij zich want het complex is nog tijdens de bezetting in 1983 door Israël gebouwd. Ze kamden het systematisch uit op bewijzen van hun hypothese als zou het onder de grond een commandocentrum van Hamas herbergen. Wat de Israëlische legervoorlichtingsdienst later toonde, was niet indrukwekkend. Ondertussen moesten alle Palestijnse mannen zich in een voorhof melden waar ze werden verhoord. Er vielen de hele dag geen slachtoffers.

De voorlichtingsdienst liet ook zien hoe IDF-soldaten babyvoedsel en incubators het ziekenhuis indroegen. Aan die dingen heb je weinig als er geen stroom is.

De New York Times schat in dat de Israëlische strijdkrachten Noord-Gaza op de grond in handen hebben. Met de ondergrondse stad is het een andere zaak. Het blijft gevaarlijk als Hamasbendes ineens uit tunnels kunnen opduiken. Toch heeft Israël met het overwicht aan de oppervlakte de verantwoordelijkheid gekregen voor het overleven van de Gazanen en het opstarten van de gezondheidszorg in het ziekenhuis. Er is een foto verspreid van een Israëlische soldaat die bovenop het Al-Shifa de Israëlische vlag hees. Het is nu tijd om het van energie te voorzien. Ook hoort het Israëlische leger nu voedsel en drinkwater aan te voeren voor de overgebleven bevolking van Noord Gaza. De regering in Tel Aviv heeft de resolutie van de Verenigde Naties verworpen die vraagt om langere gevechtspauzes zodat humanitaire hulp de burgerbevolking kan bereiken.

Dan moet het er zélf voor zorgen. Nu. Waar de militaire situatie dat mogelijk maakt. En zo niet, dan wordt het voor de bondgenoten tijd hun positie te herzien.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: het vergeten campagnethema