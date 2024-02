Israël moet nu de Palestijnen in Rafah een veilige haven bieden met voedsel, zorg en onderdak Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 798 keer bekeken • bewaren

Het lijkt nu mogelijk burgers en Hamas van elkaar te scheiden

Terwijl Mark zich opmaakt zijn vriend Bibi op te zoeken, kondigt Israël het laatste offensief aan. Althans dat hoopt het. Doelwit is Rafah waar Hamas zich tot nog toe weet te handhaven. Als we de oorlogspropaganda uit Jeruzalem mogen geloven, is de terreurorganisatie uit de rest van de Gazastrook verdreven.

In Rafah verdringen zich momenteel anderhalf miljoen burgers die zijn gevlucht voor het geweld. Water, voedsel en medische zorg zijn schaars. Elke dag weer slaan raketten en bommen in.

Netanyahu belooft de non-combattanten een vrije doorgang uit het oorlogsgebied. Er is maar één toevluchtsoord, de door Israël bezette noordelijke zone van de Gazastrook.

Als er inderdaad een vluchtelingenstroom in noordelijke richting op gang komt, is Israël er niet met een veilige doorgang. Het wordt dan verantwoordelijk voor het welzijn van wie zich onder de hoede van het Israëlische leger plaatst want daar komt het wel op neer. Dat betekent: zorgen voor voldoende voedsel, voor gezondheidszorg voor onderdak. Deze voorzieningen dienen allemaal gegarandeerd te zijn voor het slotoffensief kan beginnen.

Het lijkt nu mogelijk de burgers en Hamas van elkaar te scheiden. Rutte zal bij Netanyahu ongetwijfeld aandringen op een staakt het vuren. De kans dat hij daarop ingaat is gering. In Israël ontstaat steeds meer de indruk dat het land alleen kan vertrouwen op eigen kracht omdat elk bondgenootschap in de praktijk fragiel blijkt. Men denkt te vechten voor het vege lijf.

Daarom zou het goed zijn als Nederland en uiteraard ook Amerika Netanyahu in niet mis te verstane wijze duidelijk maken dat zijn regering verantwoordelijk is voor de Palestijnen in Gaza. Hun leven is in de hand van Israël. Daarom is het verplicht hen een veilige haven te bieden compleet met voedsel, gezondheidszorg en onderdak.

En wel in de Gazastrook of op het grondgebied van Israël zelf. De eerste stap is nu zichtbare voorzieningen te scheppen en voorraden aan te leggen, die vluchtelingen zullen aantreffen als zij het noorden bereiken.

Dat zou een harde eis van de bondgenoten moeten zijn. Op straffe van sancties

En Palestijnen die hun lot met Hamas blijven verbinden, krijgen dan wat er bij staat.

