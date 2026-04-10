Israël martelt Palestijnse kinderen Actueel 10-04-2026

Palestijnse kinderen worden door de Israëlische onderdrukker systematisch mishandeld en zelfs gemarteld. Dat wordt in gesteld in een explosief rapport van Save the Children. De organisatie durfde het onderzoek niet openbaar te maken uit angst voor de gevolgen voor hulporganisaties die opereren in de door Israël gecontroleerde gebieden. Nu heeft NRC er de hand op weten te leggen.

Al wanneer ze opgepakt worden, krijgen Palestijnse kinderen te maken met geweld door Israëlische soldaten en functionarissen. Vrijwel in het hele proces van arrestatie tot detentie worden de kinderen blootgesteld aan fysieke mishandeling. Ze worden vastgebonden, geblinddoekt, geslagen, geschopt en urenlang ondervraagd zonder aanwezigheid van advocaten of van hun ouders. Save the Children liet 165 Palestijnse kinderen vragenlijsten invullen nadat ze uit de gevangenissen waren vrijgelaten. De humanitaire organisatie sprak daarnaast met 32 ouders en verzorgers, dertien sociale hulpverleners en drie advocaten die de Palestijnse kinderen vertegenwoordigen. De getuigenissen zijn verwerkt in het onderzoeksrapport Gemarteld: het escalerende misbruik van Palestijnse kinderen in Israëlische militaire detentie. Volgens de hulporganisatie wijzen de verzamelde gegevens erop dat de Israëlische regering de rechten van Palestijnse kindgevangenen uit de Westelijke Jordaanoever en Gaza systematisch schendt.

De organisatie doet al heel lang onderzoek naar de mishandeling van kinderen door de Israëlische autoriteiten en constateert dat het wangedrag na oktober 2023 sterk is toegenomen. Er zitten nu 350 kinderen opgesloten in gevangenissen die bedoel zijn voor volwassenen. De helft wegens verzet tegen de bezetter, zoals stenen gooien, de andere helft wordt vastgehouden zonder aanklacht. De misstanden werden ook al eens aan de kaak gesteld door de onverschrokken VN-rapporteur Francesca Albanese.

Sinds 2024 is er een nieuwe wet van kracht die het mogelijk maakt om ook kinderen onder de veertien op te pakken. Ook zij worden mishandeld, zegt Verhoeven. „Albanese spreekt in haar rapport over kinderen die ‘ontkind’ worden. Met die conclusie zijn wij het eens. Israël maakt geen onderscheid tussen kinderen en volwassenen. Hun wordt voedsel, water en medicijnen onthouden. En ze moeten hun cel met volwassenen delen. Rechtse politici in Israël en kolonisten rechtvaardigen dit door te stellen dat alle Palestijnse kinderen terroristen zijn, inclusief baby’s, aldus Verhoeven. „Zonder enige vorm van aanklacht worden die kinderen bij voorbaat gecriminaliseerd.”

Juliëtte Verhoeven is medewerkster van Save the Children.

