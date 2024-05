Israël maalt niet om oorlogsmisdaden, bombardeert tentenkamp Palestijnen: tientallen doden

De Israëlische luchtmacht is in staat aanvallen uit te voeren die alle kenmerken hebben van oorlogsmisdaden mede dankzij de levering van reserveonderdelen uit Nederland. Het demissionaire kabinet weigert die levering stop te zetten, ook al is die in strijd met internationaal recht en de Nederlandse wet. Het gerechtshof heeft de levering verboden maar de regering negeert dat verbod. Drie Nederlandse maatschappelijke organisaties spannen daarom opnieuw een rechtszaak aan, meldt NRC. Volgens de organisaties leeft de regering een door het gerechtshof opgelegd exportverbod niet na. „De staat wil niet garanderen dat er geen onderdelen in Israël terechtkomen”, zegt Rolien Sasse van vredesbeweging Pax. „Dat is onacceptabel.”

De aanvallen vonden plaats op 16 april op het Maghazi-vluchtelingenkamp, in het centrum van de Gazastrook, en op 19 en 20 april op Rafah, in het zuiden. "De aanvallen zijn een bewijs van een breder patroon van oorlogsmisdaden begaan door het Israëlische leger in de bezette Gazastrook in de afgelopen 7 maanden", zegt de ngo. (...) "We hopen hiermee ook de wapenexport naar Israël stil te leggen, want in het geval van de 3 Israëlische luchtaanvallen hebben we opnieuw gezien dat daarbij Amerikaanse wapens gebruikt werden", zegt De Graeve. "We weten dat Amerikaans materieel nog steeds via België doorgevoerd wordt naar Israël", klinkt het. Volgens onderzoek van de krant De Morgen zou zo al sinds de start van de oorlog 70 ton munitie en explosieven via de luchthaven in Luik naar Israël gepasseerd zijn. "Het is echt heel belangrijk om daar een sterke lijn in trekken en het onderzoek van het Strafhof versterken om te tonen dat niemand boven de wet kan staan."