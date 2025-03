Israël maakt opnieuw een massa Palestijnen dood, waaronder een in Nederland geliefde kunstenaar

Onder de honderden slachtoffers van de hernieuwde Israëlische bombardementen op Gaza bevindt zich de in Nederland bekende Palestijnse kunstenaar Dorgham Quraiqi. Hij en zijn vrouw en familie kwamen om het leven bij een Israëlische luchtaanval op hun huis in Shejaiya. (...) ,,Een prachtig en getalenteerd persoon is niet meer. We zijn diep geschokt”, zegt Suzanne Groothuis, projectmanager bij de in Rijswijk gevestigde Hope Foundation, die zich al decennia inzet voor kinderen in conflictgebieden. De 28-jarige Quraiqi reisde mede namens de Hope Foundation al anderhalf jaar langs Palestijnse vluchtelingenkampen met een mobiele bioscoop en voerde theatervoorstellingen op voor kinderen. ,,Met culturele en therapeutische activiteiten heeft hij duizenden kinderen bereikt”, vertelt Groothuis.