Israël luidt Kerst in geboortestreek Jezus in met bloedbad in vluchtelingenkamp Gaza

25 dec. 2023 - 16:10

Het dodental is opgelopen tot 106, schrijft Haaretz op basis van 'hospital records obtained by the Associated Press'. 'Meanwhile, the International Red Cross has claimed the Israeli Air Force has bombed main routes in the central Gaza Strip, resulting in ambulances being unable to pass through.' https://www.haaretz.com/israel-news/2023-12-25/ty-article/.premium/hamas-reports-70-killed-in-airstrike-on-gaza-refugee-camp-idf-incident-under-review/0000018c-a005-d1f1-adbf-bedfd84e0000

1 Reactie