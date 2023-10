Israël kondigt 'volgende fase' aan in collectieve strafoorlog tegen Gaza

25 okt. 2023 - 14:42

@a.doorgeest 'Appelleert aan' is niet 'hetzelfde als'. Je zult toch moeten erkennen dat de mensen in Gaza daar niet uit kunnen én dat ze gebombardeerd worden. En net zoals in de toelichting die je geeft wat betreft de concentratiekampen voor het overgrote deel van de mensen geen strijder is, geen schuld treft en daarmee geen doelwit mag zijn. Ik begrijp waarom mensen gevoelsmatig moeite met die vergelijking hebben. Maar juist de reden achter dat begrijpen is ook mijn totale verbazing dat slachtoffers in een ander tijdsgewricht dader worden. Met de huidige verhouding is niet vol te houden dat Hamas het doelwit is van de bombardementen. Net zoals de 7e niet vol te houden is dat burgers niet het doelwit waren van de acties van hamas-strijders. In beide gevallen zijn de burgers het slachtoffer. In beide gevallen is er sprake van terrorisme. En de meest sterke partij treft sowieso al een bijzondere verantwoordelijkheid en dit al zeker gezien de geschiedenis waaraan ook jij refereert. Het is dieptriest.