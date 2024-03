Israël is moreel verplicht nú te zorgen voor genoeg voedsel in Gaza

Afgelopen donderdag heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag Israël de aanwijzing gegeven (veel) meer eerste levensbehoeften toe te laten tot de Gazastrook. Ook dient het te zorgen voor voldoende onderdak en brandstof. Hiermee reageren de rechters – stemverhouding veertien tegen twee – op een verzoek van Zuid-Afrika en de Palestijnse Autoriteit. Het is een nadere uitwerking van de eerdere voorlopige uitspraak die noodzakelijk werd omdat inmiddels de toestand voor de burgerbevolking van Gaza sterk is verslechterd.

Dit spelen van de vermoorde onschuld is een grote strategische fout. Het draagt er alleen maar aan bij dat het in de wereld nog meer van de overgebleven sympathie verspeelt. Israël is – zoals ik al eerder betoogde – wel degelijk verantwoordelijk voor de voedselveiligheid in de Gazastrook. Het is er misschien niet onder maar wel boven de grond verreweg de belangrijkste machtsfactor. Het moet mogelijk zijn veilige zones te scheppen, waar onder bescherming van het Israëlische leger uitdelingen plaats vinden van de eerste levensbehoeften en gezondheidszorg wordt geleverd. En wel op grote schaal zodat de ondervoeding tot een einde komt en de zwarte handel zijn winstgevendheid verliest. Bij de uitdeelpunten en in die noodziekenhuizen is iedereen welkom. Er worden geen vragen gesteld.