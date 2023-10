Israël in de startblokken om allesvernietigende grondoorlog tegen Gaza te beginnen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 664 keer bekeken • bewaren

De Israëlische landmacht heeft zijn grondoperaties in Gaza vrijdagavond fors uitgebreid. Dat heeft een woordvoerder van de Israëlische krijgsmacht gezegd. Israël zegt ook opnieuw de inwoners van Gaza-Stad te hebben opgeroepen het gebied te verlaten en naar het zuiden te trekken. Omdat er vrijwel geen brandstof meer is en er onophoudelijk wordt gebombardeerd, is die tocht voor de inwoners van Gaza nagenoeg onmogelijk. Daarbij wordt ook het zuiden voortdurend aangevallen door het Israëlische leger.

Volgens legerwoordvoerder Daniel Hagari is het aantal aanvallen vrijdag "op een zeer aanzienlijke wijze" opgevoerd. "We zullen doorgaan met aanvallen op Gaza-Stad en de omgeving", zei hij in een statement dat live te zien was op televisie. "We zijn toegewijd aan deze nationale missie om alle gijzelaars terug te brengen", aldus Hagari. Hij merkte daarbij op dat de krijgsmacht met honderdduizenden mensen klaarstaat om vanuit de lucht, over de grond, online en op zee ingezet te worden.

Journalisten meldden kort voor de bekendmaking van de Israëlische krijgsmacht zware bombardementen op Gaza, waar op veel plaatsen het internet is uitgevallen. De hulporganisatie Rode Halve Maan zegt al het contact met de teams in de Gazastrook te hebben verloren. Dat meldt ANP. In bijna het hele gebied lijkt het internet en telefoonnetwerk te zijn uitgevallen. De Rode Halve Maan maakt zich ernstige zorgen over het effect dat dit zal hebben op de zorg die hulpverleners kunnen leveren bij noodgevallen, omdat burgers bijvoorbeeld niet het noodnummer kunnen bellen.

Het Hamas-bestuur van de Gazastrook zegt dat Israël expres alle communicatie van Gaza heeft verbroken om "bloedbaden" te kunnen aanrichten. De Israëlische krijgsmacht kondigde ongeveer tegelijkertijd met het uitvallen het internet en telefoonnetwerk aan dat het de operaties op de grond zou uitbreiden en het aantal luchtaanvallen op het gebied heeft opgevoerd.

Hamas heeft andere landen gevraagd om alles in het werk te stellen om te zorgen dat de Israëlische bombardementen op Gaza stoppen. "We doen een beroep op de Arabische en islamitische landen en op de internationale gemeenschap om verantwoordelijkheid te nemen en onmiddellijk de misdaden en reeksen moorden tegen onze mensen te staken", zegt Hamas in een verklaring.