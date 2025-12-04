'Israël heeft ons slim laten geloven dat het afgelopen is met afslachten onschuldige Palestijnen'

'Volgens onze wereldleiders heeft Netanyahu nog steeds geen rode lijn overschreden, maar heeft Israël inmiddels zelf wel een gele lijn getrokken in Gaza', zegt Yora Rienstra in De Nieuws BV. 'Een denkbeeldige grens waarbij het Israëlische leger een deel bezet houdt en in het andere deel de Palestijnen nog meer opgepropt op elkaar moeten leven. Zodra een Palestijnse burger ook maar een stap over die denkbeeldige lijn zet, word je geëxecuteerd.'