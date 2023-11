Israël heeft lak aan ophef en bombardeert dichtbevolkt vluchtelingenkamp Gaza voor tweede keer in 24 uur tijd

Israël heeft opnieuw het Jabalia vluchtelingenkamp in Gaza gebombardeerd. Dat meldt Al Jazeera . Een dag eerder nam het Israëlische leger het kamp ook al onder vuur, wat wereldwijd voor veel ophef zorgde. Bij de eerste aanval werden zeker vijftig mensen gedood, het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er bij de nieuwe aanslag zijn gevallen.

Het nieuwe bombardement was gericht op het al-Faluja woonblok in het noordwesten van het kamp, een van de dichtstbevolkte delen van Jabalia. Volgens Al Jazeera liggen er honderden mensen onder het puin. Voorafgaand aan het bombardement liet Israël vanuit de lucht pamfletten vallen waarop mensen werden opgeroepen te vertrekken. Waarheen is niet duidelijk, het is nergens in Gaza veilig voor de onophoudelijke aanvallen van Israël waarbij volgens de plaatselijke autoriteiten al bijna 9000 Palestijnen zijn gedood.