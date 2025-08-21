Israël gestart met groot offensief om Gaza-Stad etnisch te zuiveren Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 319 keer bekeken • bewaren

Israël heeft woensdagavond de verwoestende aanvallen op Gaza-Stad opgevoerd met als doel de stad volledig in te nemen en te zuiveren van zijn ruim een miljoen inwoners. Het Israëlische leger heeft 60.000 extra reservisten opgeroepen om de stad in te nemen. De Palestijnse bewoners hebben het bevel gekregen om naar het compleet verwoeste en belegerde zuiden van Gaza te vertrekken. Volgens het VN-Bureau voor de Mensenrechten is "de systematische verwoesting van Gaza-Stad al in gang gezet".

Honderdduizenden Israëliërs hebben de afgelopen dagen gedemonstreerd tegen de genocide in Gaza en voor een akkoord met Hamas. Ook zijn er veel demonstranten die de annexatie van Gaza-Stad zien als een doodsvonnis voor de resterende Israëlische gijzelaars, onder hen is ook legerchef Eyal Zamir. Daarnaast wijzen critici van de Israëlische regering erop dat de totale vernietigingsoorlog in Gaza niet heeft geleid tot de door premier Netanyahu beloofde vernietiging van Hamas.

Volgens VN-hulporganisatie UNRWA is inmiddels een op de drie kinderen in Gaza ernstig ondervoed. Woensdag vermoordde Israël meer dan zestig Palestijnen, waaronder negentien die probeerden voedselhulp te ontvangen.